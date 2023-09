Inazuma Eleven Victory aussi sur PS5

L'arlésienneentre enfin dans sa forme finale et tout en nous proposant une nouvelle bande-annonce, Level-5 annonce que ce nouvel épisode proche du reboot aura finalement (et naturellement) droit à une version PlayStation 5, et plus de celles déjà annoncées sur PlayStation 4, Nintendo Switch et mobile.Ne manque que la date et à l'instar de, cela ne devrait plus tarder (TGS ?) vu l'actuel maintient d'un lancement pour cette année. Au Japon en tout cas.