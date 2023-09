Après la sortie d'Immortals of Aveum, Ascendant Studios licencie 45% de ses employés

Dégraisser un peu un studio après le lancement d'un gros projet n'est pas inédit, particulièrement chez les développeurs moindres qui n'ont pas le budget ou les mécènes pour faire co-exister plusieurs chantiers en parallèle.C'est le cas d'Ascendant Studios qui, après la sortie d', a fait le choix de licencier mais à lire le communiqué, on sent que les ventes du jeu n'ont pas été à la hauteur et que les conséquences ont mené à quelque chose de plus brutal qu'attendu : 45 % des employés ont été licenciés, une décisionLe PDG Bret Robbins souhaite le meilleur pour ses anciens collègues, et aucun indice n'a été donné sur l'avenir du studio qui aurait tout intérêt à rester dans la même voie mais avec davantage de prise de risque :était intéressant, plutôt complet, mais manquait finalement d'originalité derrière sa couche magique, en plus d'être la preuve d'un manque de compétences de la team sur l'Unreal Engine 5.