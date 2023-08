Persona 3 Reload : trailer et date de sortie

Atlus nous balance ce qu'il y a à savoir sur les plans de lancement autour dequi concerne toutes les machines sauf la Switch et allez savoir pourquoi, se résumant donc à PC, PlayStation 5/4, Xbox Series/One et même Day One en Game Pass, le tout pour le 2 février 2024, mondialement.Une bande-annonce ainsi qu'une vidéo illustrant le nouveau Battle Theme sont disponibles en plus d'un point sur les propositions de sortie :(69,99€)- Juste le jeu quoi(prix encore non indiqué)- Le jeu- Une box collector- Un artbook- Une OST sur 2 CD- Une figurine d'Aigis- La totalité des costumes en DLC(79,99€)- Le jeu en dématérialisé- L'OST et l'artbook en dématérialisé(99,99€)- La même chose que précitée, mais avec les costumes DLCA cela s'ajoute en bonus de précommande un pack de musiques issues de