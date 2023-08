GamesCom : parlons un peu VR avec The 7th Guest, Bulletstorm et Madison

Ce début de semaine a permis au secteur VR d'obtenir un peu d'actualité et l'on commencera par, adaptation d'une vieillerie CD-ROM d'il y a 30 ans, remixée à la sauce réalité virtuelle avec tout ce qu'il faut de puzzle. La sortie est prévue pour le 19 octobre sur les casques PC via Steam, le PlayStation VR 2 ainsi que la gamme Quest.Autre date et pour exactement les mêmes supports, celle de(14 décembre) pendant quese contentera d'un plus vague « Halloween 2023 » (PCVR & PSVR2).