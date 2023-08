Un nouveau trailer pour Ys X : Nordics

Falcom diffuse une nouvelle bande-annonce pour, le prochain gros morceau de son calendrier qui compte continuer à pousser les changements après les nouvelles mécaniques d'exploration du IX, ici avec le fait qu'il n'y aura que deux personnages jouables, soit alternativement (chacun à ses propres compétences), soit en même temps via un principe simple : en mode « Dual » (le jeu reste 100 % solo), vous devenez forcément plus puissant, mais en contre-partie plus lent.Le lancement reste prévu le 28 septembre, uniquement au Japon, et les fans occidentaux continueront de faire preuve de patience en se rappelant que 18 mois ont séparés les sorties japonaises et occidentales de. A l'ancienne.