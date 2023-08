Atlas Fallen : trailer de lancement

Focus Entertainment signale au peuple queest dès aujourd'hui disponible comme l'atteste ce trailer de lancement, donc pour rappel la nouvelle licence de Deck13 qui a souhaité délaisser un peu le Souls-like pur jus (et) pour de l'action-RPG jouable en coopération, et ce sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Si les retours critiques sont plus ou moins mitigés, sachez néanmoins qu'il semble apprécié par au moins l'un des membres du site.