Mario & Lapins Crétins - Sparks of Hope : bande-annonce de la dernière extension (avec Rayman)

Même sin'a pas rencontré le succès souhaité par Ubisoft, l'éditeur ayant même été jusqu'à déclaré qu'ils auraient dû suivre les conseils de Nintendo (attendre la prochaine console), il faut bien tenir la promesse du suivi pour ceux qui ont acheté le Season Pass et voici donc le trailer de « Rayman in the Phantom Show », la grosse extension attendue le 30 août.Une occasion pour une autre de remettre en avant la mascotte sans bras ni jambe, à défaut d'un nouveau jeu...