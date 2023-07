Lost Soul Aside : trailer et version PC

Le nouveau ChinaJoy n'a pas permis de repartir avec une date de sortie pour le jeu d'actionmais un petit trailer reste disponible (en plus d'une démo jouable sur place pour bien montrer que les choses progressent), en plus de l'annonce d'une version PC pour accompagner celle annoncée sur PlayStation 5.Plus aucune mention n'est en revanche faite pour l'édition PlayStation 4, et peu s'étonneront d'une annulation à bientôt 3 ans de carrière pour sa petite sœur.