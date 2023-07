Test Drive Unlimited reprend rendez-vous

Quasiment 3 ans après son annonce, et alors que les rumeurs se profilent sur un énième report pour le premier semestre 2024,prend RDV le 12 juillet à 19h00 pour « tout savoir », ce dont on ne doute pas coté informations, mais on espère surtout que Nacon lâchera au moins un peu de gameplay.Pour rappel et parce que c'est un peu tout ce que l'on sait pour le moment, ce grand retour prendra lieu à Hong-Kong et ses alentours, et mettra en scène deux factions rivales à bord de bolides tirées de marques populaires telles que Porsche, Dodge, Ferrari et autres Lamborghini.