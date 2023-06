Le Retour de Détective Pikachu se dévoile enfin

On n'aura jamais cru qu'unpuisse prendre des allures d'arlésiennes et pourtant, le deuxième épisode désormais connu sous le nom deaura mis 4 ans de l'annonce rapide à la première vidéo, mettant un coup d'accélérateur à la communication puisque l'on repart avec la date de sortie (le 6 octobre) et un prix de 49,99€.Toujours un jeu narratif qui remettra en scène la souris très fan de café bien fort et son partenaire Tim Goodman, nous rappelant que l'adaptation cinématographique pourrait également avoir droit à son deuxième film selon les sources de Deadline.