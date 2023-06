Square Enix officialise Dragon Quest Monsters 3

Cette fois, les choses auront été beaucoup plus rapide que pourentre le teasing et l'annonce officielle : Square Enix dévoile déjà(renommé chez nous), et ce sera pour le 1er décembre mondialement.Pour ce nouvel épisode qui revient à la formule de base (500 monstres à recruter), nous incarnerons Psaro, un prince démon plutôt sympa mais dont la condition l'empêche quel que soit le moyen de buter un monstre, l'obligeant à se tourner vers la capture et le dressage pour se constituer une équipe et accomplir son destin à sa façon. Notons que cet épisode aura un principe saisonnier (en temps in-game, on ne parle pas d'un jeu à suivi) avec un paysage qui se modifiera en conséquence, tout en ouvrant de nouvelles zones.