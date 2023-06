Immortals of Aveum réclame 1 mois de plus

la peur d'être face au mastodonte Pikmin 4

Alors que la date de sortie semblait gravé dans le marbre,le besoin d'une optimisation et d'un polish de dernière minute oblige Electronic Arts à dresser un communiqué de report pour: ce ne sera pas pour le 20 juillet que nous prendrons en main ce « Call of avec de la magie » mais pour le 22 août, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Face àdu coup donc attention (on ironise mais ça a l'air très sympa, et les retours vont dans le bon sens).