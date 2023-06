Lords of the Fallen ouvre ses précommandes avec une nouvelle bande-annonce

Encore un peu deavec une nouvelle bande-annonce diffusée à l'occasion du Future Games Show, montrant tout ce qu'il faut de gameplay dans cette « suite finalement devenu reboot » dont on attend le lancement pour le 13 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Les précommandes sont d'ailleurs désormais ouvertes, permettant aux plus confiants de repartir avec quelques couleurs d'armures et une poignée d'objets (dont de l'xp pour des débuts moins difficiles).