Dragon Ball : The Breakers lance sa Saison 3

C'est ce vendredi 9 juin que Bandai Namco livrera la Saison 3 du pas très remarquéavec comme indiqué dans cette bande-annonce (et on le savait déjà) l'arrivée de la Ginyu Force coté ennemi(s), tandis que le casting des gentils accueillera Dende et Maître Kaio. Sacré équilibre.Une Saison 3 qui en profitera pour ajouter une nouvelle map, et pour ceux qui demandent, on ignore si une Saison 4 est dans les cartons ou si l'éditeur préférera en rester là pour cette triste adaptation qui aura eu au moins l'honneur de vouloir tenter un truc.