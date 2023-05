Immortals of Aveum : nouvelle bande-annonce

Retour suret la nouvelle bande-annonce pour cette production siglée EA Originals et fruit d'un souhait de longue date pour l'un des anciens d'Infinity Ward : faire du « Call of » avec de la magie, séquences grand spectacle inclus, tout en y ajoutant quelques puzzles et une légère augmentation en puissance.Nous verrons bien le 20 juillet prochain (PC, PlayStation 5, Xbox Series) si derrière ces bonnes intentions, le fun sera au rendez-vous, et surtout si la visibilité n'en prendra pas un coup devant ce déluge d'effets.