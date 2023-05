Giant Squid se la joue Journey avec l'annonce de son Sword of the Sea

Aprèset, l'équipe decompte nous faire une thatgamecompany et ce n'est pas du vol vu qu'on retrouve le même directeur artistique aux commandes.Maismalgré ses gigantesques étendues de sables n'est pas, même s'il semble en avoir l'essence et derrière la grâce des décors traversés se trouve cette fois un but en dehors d'une simple ligne droite, aussi poétique soit-elle, celle de rendre sa « superbe d'antan » à un monde en désolation dans lequel Wraith s'est réveillé. Un monde néanmoins loin d'être vide de vie vu la présence de « Léviathans » qui semblent avoir un peu faim.Pas de date pour le moment.