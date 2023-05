Trackmania version F2P arrive sur consoles

Il aura fallu 3 longues années pour que l'espèce de reboot dene se contente plus du PC, Ubisoft et Nadeo annonçant que les versions PlayStation/Xbox (cross-gen), ainsi que Amazon Luna, sortiront le 15 mai prochain.Un retour en format F2P totalement dédié à la communauté qui aura de quoi faire d'entrée de jeu avec la possibilité de retrouver tout le contenu PC créé par les joueurs, ce qui tombe bien car même si l'éditeur de circuit sera heureusement disponible partout, ceux dédiés aux skins et aux replays ne seront pas disponibles de suite sur consoles.Concernant la tarification, en profiter sans lâcher un sou limitera le contenu tout en devant faire avec des publicités in-game, et il faudra lâcher 10€ par mois (ou 30€ par an) pour obtenir la totale, sans restriction ni pub.