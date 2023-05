Promis dans les semaines à venir, Hollow Knight : Silksong n'a plus de fenêtre de lancement

Le sort s'acharne sur Microsoft même si la réalité du travail ne peut que rattraper les bonnes intentions données en juin 2022 : ni, ni, niet désormais nine sera parvenu à sortir « d'ici juin 2023 ».La Team Cherry signale en effet que son nouveau Metroidvania ne tiendra pas la promesse d'un lancement pour le premier semestre 2023, et pendant que l'équipe réaffirme les ambitions bien plus grandes qu'au départ pour ce titre annoncé il y a bientôt 4 ans, nous n'avons désormais plus la moindre fenêtre de lancement quel que soit le support (PC, PlayStation, Xbox, Switch, Game Pass).