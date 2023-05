VR : un Meta Quest Showcase le 1er juin

Le printemps verra de nombreuses conférences pour relancer l'actualité et nous montrer à quoi nous attendre plus concrètement dans les temps à venir, et dans le lot, Facebook/Meta se placera le 1er juin à 19h00 (heure FR) pour son « Meta Quest Gaming Showcase », incluant un pré-show de 15 minutes comme le veut la mode.Il y a effectivement beaucoup à dire pour l'actuel leader de la VR, que ce soit dans le domaine hardware avec le futur Quest 3 ainsi que le projet « Ventura » (voulu comme le casque autonome le plus accessible du marché, courant 2024), mais également software avec les rumeurs d'un nouveau service à abonnement, et de nouveaux titres frais, aussi bien du coté des surprises que des jeux qui attendent leurs projecteurs. Oui, on se souvient d'un certainannoncé il y a un an.