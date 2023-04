Xenoblade Chronicles 3 : trailer final de l'extension

Nintendo a diffusé la bande-annonce finale de(26 avril), l'extension qui marquera la fin du suivi de ce troisième épisode, incarnant à la fois une préquelle et un lien avec les deux premiers jeux par la présence remarqué de ces bons vieux Rex et Shulk.Monolith en profite pour nous offrir un extrait de l'OST tout en annonçant que le pack des Amiibo Pyra & Mythra sortiront le 21 juillet, et que les collectionneurs peuvent également se préparer pour un autre pack futur sur Noah et Mio.