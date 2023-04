Diablo IV : trailers Sorcerler & Rogue + améliorations attendues après la bêta

La bêta dea rencontré le succès attendu, avec notamment un total de 2,6 millions de joueurs l'ayant poncé en profondeur pour atteindre le Level 20, et c'est par le biais de son site officiel () que Blizzard annonce avoir pris en compte les retours des joueurs pour effectuer quelques points de rééquilibrage en vue du lancement prochain, tout en apportant diverses améliorations de confort pour gagner en rythme.Dans le lot, on pensera notamment à des objectifs de structure placés sur la route principale plutôt que dans des salles reculées afin d'éviter des aller-retours inutiles, le fait qu'un event aléatoire a désormais 60 % de chance d'intervenir durant votre exploration (10 % auparavant) ou encore, et ça c'est quand même très cool, les 2/3 derniers monstres d'un donjon qui se lanceront automatiquement à votre poursuite, vous évitant ainsi de devoir fouiner chaque centimètre carré une fois un donjon bouclé pour valider l'objectif « Tuer tous les montres ».Parallèlement, Blizzard nous fournit les trailers du Rogue et du Sorceler, et on peut désormais retourner attendre la sortie prévue le 6 juin prochain.