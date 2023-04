BAFTA Awards : Vampire Survivors en GOTY 2022 + annonce d'un deuxième DLC

Après avoir eu l'honneur de repartir avec la statuette de GOTY 2022 lors des derniers BAFTA Awards,accueille les applaudissements avec l'annonce d'un deuxième DLC toujours aussi peu cher (1,99€), prévu le 13 avril et offrant tout ce qu'il faut de contenu pour nous détruire un peu plus de notre vie sociale :- Nouvelle map décrite comme « énorme »- Huit nouveaux personnages jouables- 13 armes de plus- 7 morceaux à ajouter dans l'OST