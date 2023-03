Multiversus sera officiellement lancé début 2024 (car oui, il n'est pas encore sorti) Multiversus sera officiellement lancé début 2024 (car oui, il n'est pas encore sorti)

On se disait que le jeu était en nette perte de vitesse et à ceux qui voyaient arriver la mort de Multiversus, sachez que ce n'est pas prêt d'arriver et pour cause : théoriquement, il n'est pas encore né.



Les développeurs viennent en effet de nous faire une piqûre de rappel sur un fait oublié de tous : Multiversus est toujours en « bêta ouverte », et son vrai lancement n'aura lieu que début 2024 avec tout ce qu'il faut de contenu neuf (on comprend le manque de nouveaux personnages depuis des semaines). Et cette bêta, elle s'achèvera le 25 juin 2023, après quoi les serveurs seront coupés jusqu'à la « vraie » sortie du jeu en début d'année prochaine.



Notez également que Multiversus disparaîtra des stores le 4 avril, mais que vous pourrez continuer à y jouer au-delà de cela si déjà téléchargé (même en ligne jusqu'au 25 juin). Bien entendu, tout le contenu acheté ou débloqué pourra être récupéré début 2024.