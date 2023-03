Honkai Star Rail : plus de 8 millions de pré-inscrits pour le prochain Hoyoverse (Genshin Impact)

a encore une très longue carrière devant lui, mais Hoyoverse prépare néanmoins une manne de revenus parallèles avec l'arrivée proche dequi n'est absolument pas une version Space Opera du premier cité vu le choix du système de combat purement au tour par tour. Le modèle économique restera lui le même, donc du F2P avec ce qu'il faut de micro-transactions pas trop invasives et bien entendu les personnages à étoiles.Le lancement PC & mobile se fera pour le 26 avril 2023, et on peut dire que du monde l'a noté sur la calendrier avec actuellement près de 8,5 millions de joueurs pré-inscrits. Si vous êtes d'ailleurs intéressés, un petit tourvous permettra d'en faire de même pour repartir en bonus avec des crédits, des « Pass Star Rail » et Serval, un perso 4 étoiles.Des versions PlayStation 5 et PlayStation 4 sont en cours de développement, encore non datées.