LEGO 2K Drive officialisé, et ce n'est finalement pas un simple Mario Kart-like

2K Games s'est enfin décidé à dévoiler sonqui finalement offrira bien plus qu'un habituel-like, et c'est bien peu de le dire vu ce qui nous attend le 19 mai 2023 sur tous les supports :- Courses en monde ouvert- Plusieurs biomes- Un paquet de véhicules mais la possibilité de les créer soi-même- Présence d'un mode Histoire avec cinématiques- Monde ouvert qui recèlera des secrets, défis et mini-jeux- 2 joueurs en écran partagé, 6 en ligneBon par contre, ça râlera de nouveau avec une pratique habituelle dans les F2P mais toujours moins dans les jeux « premium » : un Pass (de conduite) chaque année, payant évidemment, mais dont le premier sera inclus dans les diverses éditions spéciales. Le premier Pass proposera véhicules et pièces pour en créer, mais également un biome inédit.