Redfall : un trailer pour illustrer le scénario

Nouvelle production Arkane,en est à moins de deux mois de son lancement et même si ce projet sera avant tout orienté action/infiltration seul ou en coopération, les développeurs tiennent à dire qu'il y aura un scénario… ou allez on va dire un contexte :Un trailer vient illustrer tout cela en attendant la sortie prévue le 2 mai 2023 sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.