Fortnite lance sa nouvelle saison, avec ambiance cyberpunk japonais et Eren Jaeger en guest

Sorti d'un marteau un peu trop énervant et un « Poing de Deku » beaucoup trop cheaté, la Saison 1 du Chapitre 4 defut jugée un peu trop sage et terre-à-terre par les fans, et Epic compte se rattraper aujourd'hui même avec une Saison 2 annoncée déjà beaucoup plus folle : retour d'une véritable ville avec ses grattes-ciels, et tout ce qu'il faut de référence envers le cyberpunk japonais comme des motos futuristes, des rails de glisse, des katanas…On aura également droit à de nouvelles armes ou disons refontes, des nouveaux perks (grande nouveauté du Chapitre 4), mise à jour du mode Créatif et bien entendu nouveau Pass de Combat qui intégrera Eren Jaeger de. Pas surprenant après avoir vu duet, sauf pour ceux qui espéraient enfin que l'heure était venue pour...