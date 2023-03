Voilà donc le gameplay de RoboCop : Rogue City

Les développeurs polonais de Teyon semblent adorer certaines des grandes œuvres du cinéma action des années 80/90 et ça, personne ne pourra leur reprocher. En revanche, malgré de probables belles intentions, on ne peut pas dire que le talent et le budget ont jusque là répondu au rendez-vous entre la mauvaise blagueet le fatiguant, et pour le dernier Nacon Connect, on ne peut pas dire quea particulièrement captivé devant le manque d'originalité.Le fan-service semble pourtant là, et faute d'en savoir plus pour le moment hormis des échanges de balles, on retourne patienter jusqu'en septembre 2023. Car oui, lui aussi a été reporté.