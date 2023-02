Atomic Heart dispo + trailer de lancement

Si bien nombreux furent ceux qui ont pu découvrir la version physique en boutique depuis la fin de la semaine dernière, c'est néanmoins officiellement aujourd'hui que sort le FPS russecomme vient l'attester ce gros trailer de lancement.La sortie concerne le PC et les supports cross-gen PlayStation comme Xbox, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass, et on espère vu les retours que l'équipe ne baissera pas le rythme pour livrer quelques MAJ d'améliorations & correctifs.