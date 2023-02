Tekken 8 présente son système de combat

Outre la confirmation de Nina Williams au casting,a également droit à une longue présentation vidéo des nouveautés du système de combat, incluant notamment une configuration spéciale pour les non-habitués, mais sans nous plus en faire trop pour ne pas donner de mauvaises habitudes à ceux qui découvrent le genre. C'est davantage personnalisable, on peut retourner à la configuration normale en plein combat sans passer par la fonction pause, mais ce sera loin de donner son meilleur et cela n'a que pour but de vous faire prendre en main la licence avant de passer aux choses sérieuses une fois un certain palier atteint.La vidéo évoqué aussi le « Heat System » lié à une jauge à activer n'importe quand (elle dure 10 secondes) et pourra notamment réduire les frames de début ou fin d'un coup, tout en ajoutant si besoin une action type dash pour lancer un combo.Enfin, Harada appuie de nouveau sa volonté de proposer des combats très agressifs par le retour des systèmes de Rage/Rage Art, et le fait que les chip damages ne pourront remonter qu'en contre-attaquant sévèrement.Parallèlement, l'équipe a confirmé le renouvellement de son partenariat avec le studio ARIKA, qui aide au développement (notamment sur le rollback) depuis quelques épisodes.