Minecraft Legends : trailer et date de sortie

Si le jeu de base continue à lui seul d'agrémenter les caisses de Microsoft,poursuit néanmoins sa diversification, d'abord avec le jeu narratif, plus tard avec le hack & slash, et c'est donc le 18 avril que nous accueilleronssur tous les supports (et dans le Game Pass), une expérience orientée stratégie avec campagne solo et multi en 4V4.On y retrouvera les principaux éléments appliqués à un autre type, notamment la construction pour survivre face aux hordes, et des maps générés aléatoirement aussi bien en solo qu'en multi.