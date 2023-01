Frontier s'attendait à mieux avec F1 Manager

Début 2020, Frontier Developments était fort heureux d'annoncer un deal en or pour pouvoir lancer la franchiseavec de multiples titres sur plusieurs années et la perspective d'énormes rentrées d'argent.Malheureusement et aussi populaire soit la Formule 1, le développeur s'est confronté à la dure réalité de la crise économique et la difficulté d'attirer un nouveau public vers un genre assez particulier. De fait, là où les objectifs étaient probablement supérieurs au million de ventes, surtout après un démarrage considéré comme « solide », le boîte annonce avoir péniblement atteint les 600.000 unités écoulées sur la longueur, la faute à des résultats inférieurs aux attentes durant les promos de fin d'année.Il faudra rebondir, notamment avec des suites déjà signées et surtout le STRdans quelques mois, mais pour l'heure, les conséquences ne se font pas attendre : un objectif du CA rabaissé à 113 millions d'euros pour le 31 mai 2023 (153 millions auparavant) et une chute de la valeur boursière de 40 %.