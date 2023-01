The Day Before a aussi son nouveau trailer

De la survie en monde ouvert dans un univers plein de zombies, ça ne remporte pas vraiment la médaille de l'originalité, maiscompte bien prouver sa valeur le 1er mars prochain sur PC comme le rappelle ce nouveau trailer montrant que ça a le mérite d'être joli pour du MMO (c'est de l'Unreal Engine 5), avec comme chaque trailer récent Nvidia le gage du Ray-Tracing et de la compatibilité DLSS 3.PlayStation 5 et Xbox Series seront également servies, mais plus tard.