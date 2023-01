Un remaster pour Sam & Max : The Devil's Playhouse

Après nous avoir fait un remaster deen 2020 puis un an après la même pour, la boîte Skunkape Games poursuit dans le nettoyage des jeuxen nous annonçant quebénéficiera des mêmes attentions cette année, sur des supports encore non annoncés (probablement la totale).Un simple teaser pour le moment, et l'évidente assurance que contrairement au jeu de base lancé en 2010 (PC, PS3, iOS) en format épisodique, cette refonte sortira directement en un seul bloc.