One Piece Odyssey : la nouvelle présentation

Bien décidé à pousser un maximum de fans à passer à la caisse après les annonces récentes, Bandai Namco nous lâche en complément une nouvelle présentation de gameplay pourafin de décrire quelques facettes du système de jeu comme les combats, les capacités d'équipe pour les déplacements ou encore du craft.Sortie prévue le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation et Xbox, et jouable dès le 10 via une démo jouable disposant d'un transfert de sauvegarde.