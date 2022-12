Hogwarts Legacy : la nouvelle grosse présentation

Les équipes derrièresont tenu hier un nouveau showcase riche en informations, nous montrant en premier lieu à quoi ressembleront les phases de « vol », prenant prétexte du contexte (bien avant les bouquins principaux) pour indiquer les performances moindres qu'avec un Nimbus 2000 : de fait, plus vous volez haut, plus votre vitesse est réduite, poussant à rester près du sol pour si possible ne rien rater. Un balai qui pourra néanmoins évoluer tout en étant personnalisable dans les skins.Le Live a également permis d'en voir davantage sur les environnements annexes à Poudlard, le fait que les décors évolueront au fil des saisons (intérieurs comme extérieurs), un aperçu de votre QG personnalisable (la Salle sur Demande), la présence d'animaux fantastiques à apprivoiser, ou encore la signification de la mystérieuse jauge déjà entraperçue par le passé : elle servira tout simplement à déclencher des magies anciennes, demandant au préalable de la remplir avec des combos ou autres parades parfaites.Enfin, on n'oubliera pas l'obligatoire carotte avec un aperçu de l'arène de la Forêt Interdite exclusive à la version Deluxe (le jeu de base en comportera heureusement deux autres).Sortie prévue le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One, et enfin sur Switch le 25 juillet 2023.