Trailer et gameplay pour Crime Boss : Rockay City

Parce qu'il ne faut rien oublier, ou en tout cas le minimum, retour sur les Game Awards avec l'annonce de l'incongru, un FPS orienté vers la coopération qui arrivera le 28 mars 2023, en exclusivité temporaire sur l'Epic Games Store, puis dès que possible la même année sur PlayStation 5 et Xbox Series.Des allures de PayDay mais dont l'originalité est de nous la jouer Expendables en déroulant la testostérone : Michael Madsen, Michael Rooker, Danny Glover, Damion Poitier, Danny Trejo, Vannila Ice, Kim Basinger et le roi Chuck Norris.On vous laisse avec le trailer, et un aperçu du gameplay.