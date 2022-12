Autre « annonce » qui ne surprendra pas si vous étiez présents plus tôt cette semaine :, l'un des gros morceaux de 2023, ce sera pour le 6 juin 2023 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen on rappelle) avec bêta ouverte préalable dont vous obtiendrez l'accès anticipé en réservant le jeu.Un trailer CG accompagne le communiqué dans la grande tradition Blizzard et, oui on sait, ce n'est pas la version US ni FR, le partage de ces dernières étant bloquées par Youtube pour cause « 18+ ».