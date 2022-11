Marvel's Midnight Suns montre son Abbaye (trailer)

Un trailer de plus pour le bientôt disponible, illustrant l'Abbaye, ou plus spécifiquement le QG de notre petite équipe à explorer entre deux missions pour s'équiper, blablater avec ses compagnons mais aussi y découvrir des secrets, chose par forcément habituelle dans ce genre de jeu.Un tactical signé par la teamet prévu le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (plus tard sur PS4, One et Switch), et qui a également eu droit à un court-métrage faisant préquel au scénario.