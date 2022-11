Pentiment : trailer de lancement

Déjà satisfait d'une audience renouvelée pourdepuis le lancement de la 1.0 dont le bouche-à-oreille a permis au jeu de survie de faire une belle remontée dans les ventes aux USA, Obsidian lance aujourd'hui le bien plus narratifsur PC et supports Xbox, et dont voici le trailer de lancement.Une expérience signé par Josh Sawyer aux excellents retours, qui ne vous en coûtera qu'une vingtaine d'euros (ou directement dans le Game Pass), en attendant que le studio se décide à montrer son RPG, pendant que se prépare également en coulisses