Marvel's Midnight Suns : un trailer pour dévoiler les 4 personnages du Season Pass

Attendu le 2 décembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (plus tard sur PS4, One et Switch),n'échappera pas à l'habituel Season Pass d'ailleurs inclus dans l'édition légendaire, proposant au fil du temps de nouvelles missions, upgrade pour le QG ou encore divers skins disponibles dès le lancement.Mais le plus important vient d'être dévoilé avec quatre nouveaux personnages qui seront livrés sur la longueur et pas des moindres : dans l'ordre, Deadpool, Venom, Morbius et Storm.