Redfall : un nouveau trailer pour Halloween

On arrive en période de Halloween et l'on peut s'attendre à voir dans l'actualité de nombreux trailers et jeux allant dans ce vaste thème, dont là tout de suitequi fait son retour après quelques mois d'absence, toujours sans date précise hormis un vague 2023 (PC, Xbox, Game Pass).Signé Arkane, cette nouvelle licence misera énormément sur ses features en coopération jusqu'à quatre, mais les développeurs promettent que les fans de solo y trouveront du plaisir, tout simplement en délaissant l'action pour davantage se tourner vers l'infiltration.