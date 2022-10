Resident Evil 4 Remake : enfin la présentation de gameplay + nouveau trailer

Capcom a jugé qu'il était temps de balancer la sauce pouret en a refilé cette fois suffisamment au point qu'on aimerait que la communication prenne de suite fin, juste pour nous garder le reste des surprises. Et il y en aura comme l'atteste une séquence inédite montrée dans la présentation de gameplay ci-dessous.Présentation qui est accompagnée d'un trailer tout aussi alléchant, l'occasion d'ailleurs de voir le nouveau design de Luis et Ashley.Prévu le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (aussi sur PS4 au cas où).