L'heure du Ragnarok approche à grands pas et Sony Santa Monica nous propose un carnet de développeur qui sert à la fois à résumer le scénario du « premier » épisode que de mettre en avant le contexte de cette suite qui compte bien frapper aussi fort si ce n'est plus (20 millions de ventes quand même).sortira le 9 novembre sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et on imagine un jour prochain sur PC.