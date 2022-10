Pokemon Ecarlate et Violet : une vidéo pour présenter la Championne Mashynn

Nouvelle petite vidéo pour, dédiée à la présentation de la championne d'arène Mashynn et sa passion dans l'ère du temps : c'est une influenceuse.Elle est accompagnée de la nouvelle bestiole Ampibidou (type Foudre) et on se chargera de lui faire comprendre qui est le patron dès le 18 novembre prochain.