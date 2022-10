Au moins dans Starfield, on ne pourra pas tomber en panne de carburant

Toujours sans date de sortie précise autre que la promesse d'une arrivée au cours du premier semestre 2023, l'ambitieuxattendra pour une nouvelle présentation en bonne et due forme, mais l'équipe n'a pas résisté à nous fournir des informations fraîches via ce carnet de développeur, où l'on apprend avec ironie par rapport à l'actuelle situation en France que la gestion du carburant a fait l'objet de quelques débats, et que pour la version finale, il ne sera pas possible de tomber en rade en plein milieu de l'espace. Certes, il faudra ravitailler son vaisseau mais une fois partie, on est limité d'avance par la distance maximum pouvant être parcourue.On apprend également que l'équipe a voulu modifier le système de dialogue avant de finalement revenir aux bases, juste que la quantité de texte sera hautement plus conséquente que par le passé (250.000 lignes de dialogue, contre 111.000 danset seulement 60.000 dans). Enfin, apprenons que chaque personnage créé disposera d'un trait de personnalité avec ses qualités mais aussi un inconvénient, et que si cela pose problème en plein milieu d'une partie, chaque « trait » de la liste a droit à sa quête annexe pour pouvoir supprimer cet aspect au lieu de tout recommencer.