Depuis juillet et à défaut d'une véritable suite, l'adaptation dea repris son suivi cette fois sous la forme de DLC payants à l'unité ou via un Season Pass à 24,99€.Et nous en sommes déjà à l'avant-dernier en la présence de Daki, accueillant son trailer de présentation et une date de sortie : ce 13 octobre, donc jeudi. Le Pass prendra fin logiquement en novembre avec l'arrivée au casting de Gyûtarô.