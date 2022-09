Bandai Namco dévoile son TPS Synduality

Parmi les annonces fraîches du State of Play, revenons maintenant sur, nouvelle licence de Bandai Namco assurée par Yosuke Futami () qui sent le TPS d'une autre époque, pas forcément désagréable, qui balancera le joueur 200 ans dans le futur, donc précisément en 2222.Une époque où ce qui reste de l'espèce humaine vit dans les tréfonds de la planète après avoir fui une étrange apocalypse (une pluie venue d'on ne sait où) ayant fait émerger des créatures aimant visiblement bouffer tout ce qui bouge, et surtout nous. Dans ce monde où l'humanité survit terré dans la ville de fortune Amasia, collaborant avec une IA trouvée sur le chemin, vous y incarnerez une « Drifteuse » qui mènera bataille avec son gros mécha et, justement, une IA qui vous épaulera dans votre exploration (et servira à la narration).Sortie prévue pour 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.