Bonne nouvelle pour l'attirant: ce FPS russe aux allures de « Bioshock » vient de trouver un éditeur occidental en la personne de Focus Entertainment qui se chargera de livrer le jeu sur PC et consoles (et Day One dans le Game Pass n'oublions pas).Mauvaise nouvelle : pour des raisons non indiquées, le titre n'est plus prévu pour cette année mais pour « cet hiver », ce qui nous renvoie donc à janvier voire février au plus tard.