GrimGrimoire Once More arrive en Europe

Cela allait de soit mais il ne manquait qu'une précision sur la période de sortie : NIS America annonce quearrivera bien en Europe, et ce au printemps 2023, sur PlayStation 4 et Switch comme au Japon, mais une version PS5 viendra se rajouter à l'équation avec même une édition Deluxe.Un remaster tiré de l'époque PlayStation 2, qui outre la rehausse technique aura droit à une interface neuve et un nouveau système d'arbre de compétences.